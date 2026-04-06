Минобороны сообщило о перехвате 148 беспилотников за три часа

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в течение трех часов дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 148 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, воздушные цели были ликвидированы вечером 5 апреля в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Атака затронула сразу несколько территорий: Белгородскую область, Курскую область, Краснодарский край, Республику Крым, а также акваторию Черного моря.

В министерстве уточнили, что все обнаруженные беспилотники были своевременно поражены дежурными расчетами ПВО. Дополнительная информация о последствиях на земле и возможных повреждениях на данный момент не приводится.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия в Новороссийске работают спасатели и пожарные.