Минобороны сообщило о перехвате 148 беспилотников за три часа

Минобороны РФ: над пятью регионами и акваторией Черного моря сбили 148 БПЛА
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в течение трех часов дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 148 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным ведомства, воздушные цели были ликвидированы вечером 5 апреля в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Атака затронула сразу несколько территорий: Белгородскую область, Курскую область, Краснодарский край, Республику Крым, а также акваторию Черного моря.
В министерстве уточнили, что все обнаруженные беспилотники были своевременно поражены дежурными расчетами ПВО. Дополнительная информация о последствиях на земле и возможных повреждениях на данный момент не приводится.
Ранее сообщалось, что на месте происшествия в Новороссийске работают спасатели и пожарные.