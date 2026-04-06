Синоптики спрогнозировали облачную погоду с дождем в регионе

Жителям Москвы и Московской области в понедельник, 6 апреля, предстоит облачная погода с небольшими, а местами умеренными осадками, сообщает Гидрометцентр РФ.

В столице дневная температура воздуха составит +9…+11 градусов, а ночью ожидается похолодание до +1 градуса.

В Московской области температура днем будет держаться в пределах +7…+12 градусов, а ночью воздух может остыть до –2°C.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается в пределах 736–739 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что погодные условия в начале недели потребуют умеренной одежды и внимательного поведения на дорогах, особенно при дождевых осадках и прохладных ночах.

