Врач предупредил о кратковременном скачке давления после кофе

Употребление кофе у части людей способно вызывать кратковременное повышение артериального давления, особенно при отсутствии привычки к кофеину. Об этом в беседе с « Лентой.ру » сообщил терапевт «СМ-Клиники» Александр Козлов.

По словам специалиста, кофеин может временно сужать сосуды, что у некоторых людей приводит к росту показателей давления. Однако подобная реакция наблюдается не у всех: чаще всего она характерна для тех, кто употребляет кофе редко и не имеет сформированной устойчивости к действию кофеина.

Отдельную осторожность, как отметил врач, следует соблюдать людям с выраженной гипертонией, особенно если лечение еще не подобрано и показатели давления остаются нестабильными. В такой ситуации даже небольшая доза кофеина может усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ухудшить самочувствие.

При этом, если артериальное давление находится под контролем и подобрана эффективная терапия, одна-две чашки кофе в течение дня обычно допустимы и не рассматриваются как серьезный риск.

Также врач рекомендовал учитывать общее состояние организма. Недостаток сна, эмоциональное напряжение и хроническая усталость, по его словам, усиливают чувствительность к кофеину. В сочетании с повышенным уровнем стрессовых гормонов это может привести к более выраженной сосудистой реакции даже у людей без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний.

По оценке специалиста, решение о включении кофе в рацион лучше принимать с учетом индивидуальной переносимости и текущего состояния здоровья.

