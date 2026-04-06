Россиянам объяснили, в каких ситуациях можно взять больничный, если не болеешь

В России граждане имеют право оформить больничный лист, даже если сами не болеют, сообщил РИА Новости начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский.

По его словам, закон предусматривает ряд ситуаций, когда листок нетрудоспособности оформляется для целей, не связанных с личным заболеванием. Среди таких случаев — необходимость ухода за больным членом семьи или соблюдение карантина самого застрахованного лица.

Эксперт добавил, что временно ограничивающие работоспособность медицинские процедуры также дают право на оформление больничного. Кроме того, листок нетрудоспособности положен родителям, если их ребенок в возрасте до семи лет находится на карантине в детском саду.

Саевский подчеркнул, что данные положения обеспечивают гражданам возможность официально получать освобождение от работы в ситуациях, когда требуется уход за близкими или соблюдение ограничений по здравоохранению, без нарушения трудового законодательства.

