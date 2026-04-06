Эксперт предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с «детьми в беде»

В России мошенники все чаще используют технологию дипфейков, чтобы обманывать граждан, имитируя голоса родственников, сообщил РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

По его словам, злоумышленники применяют сложные многоходовые схемы: первый звонок с городского номера служит лишь началом атаки. Получив согласие или личные данные, мошенники через некоторое время вновь связываются с жертвой якобы от имени полиции, Росфинмониторинга или Центрального банка, утверждая, что предыдущий звонок был мошенническим и счета находятся под угрозой.

Эксперт отметил, что в таких ситуациях человека убеждают перевести все сбережения на «безопасный счет» или передать деньги курьеру лично. Одновременно мошенники используют классический прием с родственником в беде, имитируя голос сына или внука с помощью дипфейка либо «актерской игры» по телефону. Часто жертве сообщают о ДТП или задержании полицией, требуя срочно передать деньги.

Особенно уязвимы пенсионеры, которые пользуются стационарными телефонами и не могут быстро сверить входящий номер с контактами, что делает схему максимально эффективной.

Кучава рекомендовал при любом подозрительном звонке немедленно прекращать разговор, класть трубку и самостоятельно связываться с организацией по официальному номеру. Он также подчеркнул, что детям следует объяснить, что на вопросы незнакомцев отвечать нельзя — трубку лучше передать взрослому или завершить разговор.

