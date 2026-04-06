МИД РФ подтвердил готовность Китая сохранить безвиз для россиян

МИД РФ: Китай может продлить безвиз для россиян еще на год
Фото: [Медиасток.рф]
Россия и Китай обсуждают продление безвизового режима для граждан РФ на следующий год, сообщили «Известиям» в МИД РФ. В ведомстве отметили, что действующий механизм, введенный 15 сентября 2025 года, функционирует без значительных проблем, и китайские партнеры уже выразили готовность сохранить его еще на один год.
Сейчас безвиз позволяет россиянам находиться в КНР до 30 дней. В ведомстве подчеркнули, что вместе с китайской стороной прорабатываются детали порядка взаимных поездок граждан, а о конкретных решениях россиян своевременно проинформируют.
Напомним, что в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий аналогичные условия для граждан Китая. Согласно документу, китайские граждане смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без оформления визы до 14 сентября 2026 года.
