Тренер назвала пять упражнений для поддержания физической формы дома

Для поддержания физической формы дома достаточно уделять тренировке 20–30 минут, и это не требует специального оборудования или поездок в спортзал, рассказала « Газете.Ru » тренер групповых программ сети Pride Fitness Надежда Коляда.

По ее словам, в домашней тренировке полезно сочетать упражнения, прорабатывающие разные группы мышц. Приседания помогают укрепить ягодицы, заднюю поверхность бедра, а также мышцы живота и спины, улучшая форму тела и выносливость. Рекомендуется выполнять 10–15 повторений.

Отжимания развивают грудные, дельтовидные мышцы и руки, подходят для всех уровней подготовки — достаточно повторить 8–12 раз. Планка помогает укрепить мышцы пресса и спины, что особенно важно для людей, много сидящих в течение дня; держаться в позиции следует 30–60 секунд.

Выпады тренируют ягодицы и заднюю поверхность бедра, улучшая баланс и координацию, с рекомендованной частотой 10–15 повторений. Берпи объединяет силовую и кардио-нагрузку, развивает выносливость; количество повторений — 5–10 раз.

Коляда отметила, что регулярное выполнение этих упражнений при соблюдении техники позволяет эффективно тренировать все основные группы мышц и снижает риск травм.

