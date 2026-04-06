Исследование показало, какие правила сотрудников раздражают сильнее всего

Больше всего ограничений на рабочих местах россиян раздражают запреты на свободный выбор одежды: так ответили 29% участников опроса. Следующими по распространенности оказались правила, запрещающие уход с рабочего места в течение дня — с ними столкнулись 28% респондентов, а ограничения на романы с коллегами коснулись 22% опрошенных.

Ограничения пользования личным телефоном затронули 20% респондентов, запрет на обеды за рабочим столом — 19%. Еще 15% отметили отсутствие гибкого графика, 13% — ограничения на хранение личных вещей на столе и запрет на ругань. Доступ к соцсетям закрыт для 12% работников, а работать из дома не разрешают 9% сотрудников. Лишь 6% участников опроса заявили, что в их компании нет каких-либо запретов.

По данным исследования, сферы с наибольшим числом ограничений отличаются профилем работы. Например, сотрудники банковской сферы (50%), ритейла (40%), производства (31%), медицины (29%) и строительства (24%) чаще всего сталкиваются с дресс-кодом. В IT-сфере и образовании больше обращают внимание на запрет удаленной работы и отсутствие гибкого графика: в IT такие ограничения указали 38% и 37% сотрудников, в образовании — 35%, в банковской сфере — 26%.

Кроме того, 40% работников банков отметили запрет на обед на рабочем месте. В ритейле 30% сотрудников не могут пользоваться мобильными телефонами, а 21% работников строительства сталкиваются с ограничением на курение.

При этом россияне по-разному относятся к ограничениям. Полностью поддерживают их 12% опрошенных, 42% скорее одобряют правила дисциплины, а 32% скорее не поддерживают. Еще 14% участников исследования категорически против любых запретов на работе.

