15 августа на территории военной базы «Элмендорф — Ричардсон» в Анкоридже на Аляске пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Место выбрано с учетом повышенных требований безопасности и удобства логистики. Использование военной базы позволяет разместить кортежи, обеспечить контроль воздушного пространства и минимизировать внешние риски. Что известно о предстоящей встрече и позициях сторон — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Место и герои встречи — кто поедет с президентами

По оценке Associated Press, база выбрана как закрытая и управляемая с точки зрения безопасности площадка с символическим подтекстом. «Элмендорф — Ричардсон» исторически использовалась США для противодействия СССР и мониторинга активности в регионе.

Однако времена Холодной войны давно ушли, и 15 августа состоится первый в истории визит российского лидера на Аляску, которая была продана Соединенным Штатам в 1867 году за 7,2 млн долларов. Также стоит отметить, что Путин впервые с 2015 года посещает США, тогда глава государства присутствовал на мероприятиях ООН в Нью-Йорке.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Примечательно, что не все американцы рады приближающимся переговорам. Во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже планируется митинг левой партии «За социализм и освобождение», активисты которой выступают против политики президента США.

Переговоры государственных лидеров пройдут по формуле «5 на 5». Со стороны России участие министра иностранных дел Сергея Лаврова официально подтвердил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Также в делегацию РФ вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны Штатов встречу ведет Трамп. Государственный секретарь США Марко Рубио участвует в подготовке к саммиту. Полный состав американской делегации еще не озвучивался.

Начало саммита запланировано на 11:30 по местному времени, 22:30 — по Москве.

Как Трамп пытается усесться на два стула

Несмотря на то, что Трамп изъявил желание встретиться с российским лидером и неоднократно подталкивал к этому, перед саммитом он публично предупредил об «очень серьезных последствиях» для Москвы в случае, если Путин не согласится на продвижение к прекращению огня на Украине. Трамп также допустил, что последующая — более «содержательная» — встреча могла бы пройти в трехстороннем формате с участием Владимира Зеленского.

Ряд СМИ фиксировали заявления Трампа о возможности обсуждения территориальных «обменов» как части переговоров о прекращении огня, такая постановка вопроса вызвала обеспокоенность у европейских партнеров, пишет Sky News.

Фото: [ сommons.wikimedia/The White House ]

Путин выставил жесткие условия

МИД РФ обозначал, что делегация будет руководствоваться «национальными интересами» и что «административное устройство России закреплено в Конституции» — на вопрос о гипотетических «территориальных обменах» прямых подтверждений не давалось.

Повестка включает «украинский кризис» и вопросы, препятствующие «нормальному диалогу» с США. Также подчеркивалось, что встреча в Аляске — первая очная между лидерами США и РФ с 2021 года, тогда Путин встретился с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Стоит напомнить, что на встрече с высокопоставленными представителями МИД России в середине июня 2024 года Путин обозначил предварительные условия Москвы для урегулирования конфликта. Они включали в себя вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, отказ от стремления Киева вступить в НАТО и приверженность внеблоковому и неядерному статусу. Москва также потребовала отмены всех введенных Западом санкций.

Фото: [ сommons.wikimedia/Arlington National Cemetery ]

Паника европейцев и Зеленского

Владимир Зеленский после консультаций с американской и европейской сторонами заявлял, что Путин «блефует», и призывал не доверять заявлениям Москвы о готовности к миру, передает ABC News.

«Я сказал своим коллегам, президенту США и нашим европейским друзьям, что Путин определенно не хочет мира. Он хочет оккупировать нашу страну. И мы все это прекрасно понимаем. Путин никого не сможет обмануть. Нам нужно дальнейшее давление ради мира. Нужны не только американские, но и европейские санкции», — заявил Зеленский.

В связи с такими опасениями накануне саммита европейские лидеры и Зеленский провели видеоконференцию с Трампом, подчеркивая, что переговоры о мире невозможны без участия Украины и что уступки по территории неприемлемы, передает The Washington Post. Лидеры фиксировали требование первичного режима прекращения огня как базового условия. В издании отмечалось, что Белый дом допускает дальнейшую работу над форматом с участием Украины после «зондирующей» встречи в Аляске.

Фото: [ сommons.wikimedia/PLBechly ]

Западные СМИ уже выставили Украину на торги

В Reuters считают, что смягчение санкций — слабый стимул для уступок со стороны РФ и без согласованных действий США и ЕС рычаги ограничены. Эксперты ABC News ожидают умеренные результаты по встрече, но при этом она может стать шансом для Москвы повлиять на американское видение конца спецоперации, если не будет четких предварительных условий. Аналитики MarketWatch считают, что возможная волатильность нефтяного рынка — от усиления санкций и экспортных ограничений до сценариев стабилизации при прогрессе по перемирию.

The Washington Post пишет, что успех для США — немедленное прекращение огня как фундамент дальнейшей дипломатии; риск — затяжные торги без «проверки искренности» Москвы.

В преддверии встречи издание The Telegraph сообщило, что Украина может согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, которые уже заняла Россия. При этом дополнительные территории Киев уступать не собирается. Владимир Зеленский опроверг эти сообщения — по словам президента, Украина не будет ничего уступать.

Фото: [ сommons.wikimedia/President Of Ukraine ]

«Обмен территорий — это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, для нашего суверенного государства и нашего народа», — пояснил Зеленский.

Как ранее отметил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», Зеленский перед встречей Трампа и Путина может устроить вторую Бучу на Украине.

«Исходя из неправильного понимания, там могут быть смоделированы провокации по типу Бучи. На Украине могут попытаться сделать постановку с массовым убийством собственных людей. Там за три года уже многие подобные трюки испробовали. Они могут из шкафа достать Запорожскую АЭС и создать угрозу слива ядерного топлива. Но на дипломатическом уровне провокаций быть уже не может», — считает Маркелов.

