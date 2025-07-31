«Аллергия на море» — массовый диагноз у туристов в Турции: что это такое и как не испортить себе отпуск

Российские туристы массово жалуются на аллергию на море. Такой диагноз им ставят местные врачи на курортах Турции, Египта и Мальдив, пишет телеграм-канал Shot. Реально ли это аллергия на море и как от нее защититься — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Невозможно спать

Российская туристка в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделилась недавним опытом поездки в Турцию, где у нее также возникла «аллергия на море». Девушка отдыхала в туристическом городе Аланья и после плавания в Средиземном море у нее возникли проблемы.

«Покраснений каких-то на теле не было, но чесотка была очень сильная. Невозможно было спать по ночам, целыми днями она беспокоила», — рассказала девушка.

При этом туристка не решилась обратиться в клинику, поскольку взяла с собой аптечку, в которой был препарат от аллергических реакций — «Супрастин». Как поделилась девушка, она перестала заходить в море и после возвращения в Москву чесотка пропала.

Аллергия на море — что это

Турецкие врачи ставят всем российским туристам, пожаловавшимся на зуд после купания, один диагноз — «аллергия на море». Врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила реальные причины подобной симптоматики.

«На самом деле диагноза “аллергия на море" нет, однако организм некоторых людей действительно реагирует негативно после пребывания у моря или купания в морской воде», — пояснила она.

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По ее словам, аллергическая реакция проявляется из-за индивидуальных особенностей организма и взаимодействия с определенными факторами окружающей среды. Чаще всего причиной являются следующие факторы:

Морская вода. Она содержит множество солей, минералов и микроорганизмов (например, планктон), которые могут вызывать раздражение кожи или слизистых оболочек у чувствительных людей.

Пыльца растений, переносимая ветром. У берега часто растет много цветущих растений, пыльца которых распространяется по воздуху и попадает на кожу и слизистые оболочки.

Солнечные лучи. Ультрафиолетовое излучение солнца способно усиливать кожные реакции, особенно если кожа была повреждена солью или песком.

Экзотические продукты питания. В отпуске многие туристы новые блюда, включая морепродукты, экзотические фрукты и специи, которые также могут стать триггером аллергии.

Контакт с медузами или другими обитателями моря. Некоторые морские существа вызывают сильное раздражение при контакте с кожей человека.

Кремы и средства защиты от загара. Они могут содержать компоненты, вызывающие аллергию.

Морской климат: резкие перепады температуры воздуха и влажности могут вызвать обострение хронических заболеваний, таких как астма или ринит.

Фото: [ freepik.com ]

Чтобы защитить себя от неприятных реакций врач рекомендовала использовать солнцезащитные кремы только проверенных производителей, после купания тщательно смывать соль пресной водой, носить головной убор и одежду из натуральных тканей, защищающую тело от прямых солнечных лучей, а также избегать употребления незнакомых продуктов питания.

Кроме того, Попова рекомендовала пользоваться средствами против укусов насекомых и пить больше чистой питьевой воды, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Также перед поездкой эксперт советует принять антигистаминные препараты, однако перед этим важно пройти консультацию врача.

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