Алжир ликвидировал активную трахому на всей территории страны

Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила, что Алжир полностью избавился от активной трахомы, став 29-м государством в мире и десятым в Африканском регионе, которому удалось искоренить это опасное инфекционное заболевание. Официальное заявление о победе было сделано еще в декабре 2025 года, а теперь эта информация получила широкую огласку.

Успех Алжира стал результатом последовательного внедрения глобальной стратегии ВОЗ под названием SAFE, которая включает четыре ключевых направления: хирургическое лечение осложнений, антибиотикотерапию, соблюдение гигиены лица и улучшение санитарных условий окружающей среды.

В рамках этой программы в стране была запущена специализированная трехлетняя инициатива, а также создан Национальный экспертный совет по трахоме, что позволило значительно активизировать борьбу с недугом. В 2022 году инспекционная миссия ВОЗ подтвердила, что активная трахома была полностью искоренена на всей территории страны, а ее тяжелое осложнение — трихиаз — устранено во всех административных районах, кроме трех.

Трахома, вызываемая бактерией Chlamydia trachomatis, остается основной инфекционной причиной слепоты в мире. На сегодняшний день она все еще эндемична в 30 странах, поражая около 1,9 миллиона человек и приводя к необратимой потере зрения. Тем не менее глобальные усилия приносят плоды: в начале 2026 года ВОЗ сообщила, что число людей, нуждающихся в лечении, впервые опустилось ниже отметки в 100 миллионов. Ранее аналогичного успеха в ликвидации трахомы как серьезной проблемы общественного здравоохранения добилась и Ливия.