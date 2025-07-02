Американская «Игра в кальмара» с Кейт Бланшетт: что известно о спин-оффе и финале корейского сериала от Netflix

Netflix готовит англоязычную версию хита «Игра в кальмара». Пока официального анонса нет, но в западных СМИ и среди фанатов циркулирует масса информации, намеков и теорий. Что уже известно об американском спин-оффе и как создавался оригинальный южнокорейский сериал, третий сезон которого вышел совсем недавно, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» (возможны спойлеры).

Американская версия: что известно

По данным T3, Netflix работает над проектом под рабочим названием «Squid Game: America», но это будет не ремейк, а спин-офф — с новым сценарием, действием и персонажами. Производство курирует знаменитый режиссер Дэвид Финчер, известный по фильмам «Семь», «Бойцовский клуб» и «Исчезнувшая». Сценарий пишет Деннис Келли, автор британского сериала «Utopia».

Фото: [ сommons.wikimedia/ManoSolo13241324 ]

Съемки планируются в Лос-Анджелесе, ориентировочно в конце 2025 года. Несмотря на слухи, Netflix пока не дал официального подтверждения, а в интервью The Direct представители компании уклонялись от комментариев.

Теории и намеки в сериале

В финале третьего сезона корейской «Игры в кальмара» появляется эпизод, где загадочный американский рекрутер в исполнении Кейт Бланшетт играет в ттакджи с прохожим и вступает в контакт с Фронтменом Хван Ин Хо. Это вызвало волну фанатских догадок: возможно, речь идет о расширенной вселенной и глобальной сети игр, рассказывает LADbible.

Одна из популярных теорий на Reddit — бывший Фронтмен станет связующим звеном между корейским оригиналом и американской игрой. Фанаты предполагают, что американская версия будет использовать новые детские игры, отражающие западную культуру, и сделает упор на социальную критику в духе Дэвида Финчера.

Как создавалась оригинальная «Игра в кальмара»

Южнокорейский сериал «Squid Game» стал глобальным культурным феноменом в 2021 году. Его идея родилась у режиссера Хван Дон Хека еще в 2008 году, но долго не находила продюсеров. В интервью Korea Herald автор признался, что в трудные времена даже продавал ноутбук, чтобы выжить. Вдохновением для сериала стали манга «Battle Royale», а также кризис массовых увольнений на заводе SsangYong в 2009 году.

Главный герой Сон Ки Хун, отчаявшийся должник, принимает участие в смертельной серии детских игр, где победитель получит 45,6 млрд вон (около 3,17 млрд рублей). Игры напоминают безобидные развлечения из детства, но проигравшие погибают. Всего в первой игре участвуют 456 человек. Смысл сериала — в критике социального неравенства и жажды выживания любой ценой.

Фото: [ киностудия Netflix ]

В главных ролях: Ли Джон-джэ — Сон Ки Хун (игрок 456), Пак Хэ Су — Чо Сан Ву (игрок 218), его друг из прошлого, Чон Хо Ен — Кан Сэ Бек (игрок 067), перебежчица из КНДР, О Ен Су — О Иль Нам (игрок 001) — старик, который оказывается подставным игроком, позже раскрывается его роль в организации, Ви Ха Джун — инспектор Хван Джун Хо.

Продолжение и финал

Второй и третий сезоны были сняты одновременно и вышли с интервалом в полгода. Главный герой Ки Хун пытается остановить игры, в которых гибнут люди. Победив в первый раз, он вновь отправляется на остров, чтобы покончить со всем. Фронтмен также становится участником игры, чтобы следить за Ки Хуном и доказать ему, что каждый из игроков сам делает выбор между деньгами и жизнью в пользу богатства. А инспектор Хван Джун Хо ведет поиски таинственного острова в попытке найти своего брата, которым и является Фронтмен, некогда сам победивший в одной из игр.

Финал оказался мрачным: игрок 456 жертвует собой ради спасения ребенка одной из участниц, и младенец становится победителем. По словам режиссера, альтернативной концовкой могла стать более «светлая» версия, но он сознательно оставил пессимистичный финал, пишет India Times.

Фото: [ киностудия Netflix ]

Рекорды и реакция

С первого сезона сериал установил рекорд: 1,65 млрд часов просмотра за первые четыре недели. Третий сезон не уступил — за три дня с момента выхода его посмотрели 60,1 млн аккаунтов, пишет The Guardian.

Критики и зрители высоко оценили смелость сценария, визуальный стиль, актерскую игру и социальное послание. Тем не менее, финал вызвал полярные отзывы — кто-то счел его логичным, другие — излишне жестоким.

Американская версия «Игры в кальмара» пока официально не анонсирована, но Netflix активно развивает вселенную. Ожидается участие именитых кинематографистов, а концепция обещает сохраниться: выживание, социальное давление, моральные дилеммы — в новой культуре и на новых правилах.

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