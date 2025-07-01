Безэмоциональный манипулятор: раскрыты реальные причины подлых поступков Евгения Ершова в реалити-шоу

Известный блогер, певец и боец ММА Евгений Ершов участием в различных телешоу показал себя как хитрого, местами даже подлого игрока, готового подставлять соперников и союзников ради победы. И это действительно его характер, а не «режим игрока». Такие, как Ершов, не имеют самоограничений и идут по головам ради победы, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что жесткие кризисные обстоятельства, как в реалити-шоу, заставляют проявляться натуру человека — то, каким он на самом деле является.

«Это однозначно проявится в жестких психологических и физических условиях, где нужно выживать. Особенно там, где нужно выигрывать. Особенно, если ты игрок индивидуальный и обладаешь определенными психологическими качествами, как Евгений Ершов, — манипулятивность, хитрость, безэмоциональный ум. Это порода людей, которые могут идти по головам, потому что им нужна победа», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Даже на примере с собственной матерью в шоу «Сокровище императора», продолжила эксперт, можно наблюдать определенного рода абьюз со стороны Ершова.

«В принципе, это видели все, кто смотрел то самое шоу, и мы понимаем моральные качества. Я не удивлюсь, когда такие люди в таких шоу или играх действительно оказываются победителями. Потому что у них инструментарий гораздо больше, чем у человека, например, который не готов идти по головам. У человека с такой правильной человеческой начинкой всегда будут самоограничения, он будет взвешивать, где добро, где зло, и зло будет отсекать», — подчеркнула Абравитова.

Когда человек не имеет этих самоограничений, у него есть полный инструментарий, воспользовавшись им, он может перешагивать через других на пути к своей победе.

«В таких жестких играх, где проявляются эти качества, место таким, как Ершов, потому что, мне кажется, он на своем месте именно в такого рода шоу», — заключила психолог.

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