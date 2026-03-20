Анкара готова к жестким мерам против Киева — политолог раскрыл детали возможного ответа
Политолог Аграновский: Турция прекратит возможные поставки вооружения на Украину
Анкара может поставлять оружие Киеву, однако перестанет это делать в случае продолжения атак по турецкой инфраструктуре. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.
Ранее РИА Новости сообщало, что турецкая сторона может предпринять ответ на атаки Украины по инфраструктуре газопроводов. Как отметил политолог Аграновский, Турция — достаточно решительное государство.
«Вряд ли, что они ударят по Украине военной силой, однако уже факт, что они недовольны действиями украинской власти, и действия киевского режима наносят ущерб их интересам. Они действительно могут принять ряд серьезных ограничительных мер, если захотят», — пояснил эксперт.
Первый значимый вред — несогласие с действиями Украины от страны НАТО, отметил специалист.
«У украинцев на начальном этапе было такое мнение, что им можно вообще все, но это не так. Поэтому они с таким возмущением воспринимают некую защиту своих интересов со стороны Венгрии и Словакии, хотя эти страны далеко не перешли на сторону России, они просто защищают свои минимальные интересы. Украинцы воспринимают это с полной истерикой», — поделился он.
Но с Турцией Украина не сможет бодаться всерьез, считает политолог.
«Турция может принять ряд ограничительных мер в экономической сфере, а также в вооружении. Я не исключаю, что турки поставляют вооружение на Украину, но они могут перестать это делать», — заключил Аграновский.
Ранее стало известно, почему MONA и Эльдар Джарахов расстались.