Аномальные холода ожидаются в Московском регионе на выходных

В выходные 15 и 16 февраля в Москве и Московской области вновь похолодает. В ночное время температура воздуха может опуститься до -16 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, по прогнозу эксперта, ожидается облачность и небольшой снег. Температура в столице ночью составит -10…-8 градусов, а днем -7…-5.

«В Подмосковье ночью -12…-7, днем -10…-5 градусов. Ветер северный и северо-западный, 6-11 метров в секунду. Местами гололедица», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 16 февраля, в Москве сохранится облачность и небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до -13…-11 градусов, днем поднимется до -9…-7.

«По области ночью -16…-11, днем -12…-7 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Также сохранится и гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник в столице ночью будет облачно, местами небольшой снег. Днем снег ожидается во всей Москве.

«Ночью -15…-13 градусов, днем -9…-7. В Московской области ночью -18…-13, днем -11…-6 градусов. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду. Местами сохранится гололедица», — заключил синоптик.

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