Аномальные морозы ожидаются в Москве и области в выходные

Праздничные выходные 22 и 23 февраля в Москве и Московской области будут морозными, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, и в субботу, и в воскресенье в столице ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков.

«Температура ночью составит -12…-10 градусов, днем -3…-1. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду. Местами возможна гололедица», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье также будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до -15…-10 градусов, днем поднимется до -6…-1.

«В понедельник, 24 февраля, небольшая облачность, но без осадков. Ночью -14…-9, днем -6…-1 градус. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду», — заключил Ильин.

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