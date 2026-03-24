Anthropic научила Claude управлять компьютером Mac

Компания Anthropic сделала важный шаг в развитии искусственного интеллекта (ИИ) — она научила свою модель Claude выполнять действия на компьютере Mac вместо пользователя, сообщил интернет-портал 3dnews.ru.

В режимах Claude Cowork и Claude Code ИИ теперь может открывать файлы, управлять браузером и запускать инструменты разработки. Задания для ИИ можно отправлять даже со смартфона через функцию Dispatch.

На платформе YouTube компания продемонстрировала работу новой функции. На видео Claude самостоятельно выполняет задачи, как живой помощник: от простого открытия документов до более сложных операций. По сути, ИИ берет на себя управление компьютером, эмулируя действия человека.

Новая функция появится на macOS для пользователей платных подписок Claude Pro и Claude Max. На первом этапе доступ будет предоставляться в формате исследовательского предварительного доступа.

Anthropic внедряет подход, который ранее ассоциировался с ИИ-агентом OpenClaw. Направление ИИ-агентов начало активно развиваться вокруг Claude еще до того, как к этой гонке подключилась OpenAI.

Сегодня в сегменте уже работают и другие игроки, такие как Perplexity Computer и Manus от Meta. Но Anthropic делает ставку на глубокую интеграцию с операционной системой, позволяя ИИ не просто отвечать на вопросы, а реально взаимодействовать с приложениями и файлами пользователя.

