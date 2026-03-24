Google Переводчик превратится в языкового наставника с помощью ИИ

Компания Google готовит обновление для Android-версии своего приложения-переводчика, пишет интернет-портал pronedra.ru. Новая версия 10.10.37.885563132.3 получит функцию «Практика», которая превратит привычный инструмент для перевода в полноценного языкового наставника.

В основе новинки — искусственный интеллект (ИИ), способный анализировать произношение пользователя и давать обратную связь.

Как это будет работать? Интерфейс предложит выбрать вариант произношения слова или фразы, а затем озвучить ее. Нейросеть проанализирует речь по нескольким параметрам: интонация, ударение, темп. Если пользователь ошибется, система выдаст фонетическую транскрипцию и подскажет, как исправить произношение. После каждого упражнения приложение оценит результат и предложит дополнительные задания для закрепления.

Пользователи смогут отслеживать свой прогресс через встроенные статистические инструменты. При этом система будет адаптироваться к индивидуальным особенностям произношения, что делает обучение более персонализированным.

На начальном этапе функция станет доступна для английского и испанского языков. В будущем, по мере развития технологии, список поддерживаемых языков может расшириться.

Ранее стало известно, что персональный ИИ Google станет доступен всем пользователям.