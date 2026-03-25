Apple выпустила iOS 26.4: что изменилось, какие фишки появились и стоит ли срочно обновляться

Для пользователей из России нет никаких ограничений по установке обновления iOS 26.4 для iPhone. Оно будет полезно для тех устройств, на которых поддерживается. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее Apple официально выпустила обновление iOS 26.4, которое принесло ряд новых изменений для iPhone. Как отметила эксперт Бастрыкина, в обновлении iOS 26.4 появилось много новых функций и возможностей, при этом в нем есть как плюсы, так и минусы.

«Большой акцент разработчики сделали на музыкальные сервисы. Теперь можно составлять плейлисты по текстовому описанию с помощью сервиса Playlist Playground. А музыкальные композиции можно будет распознавать и в режиме оффлайн, при этом результаты пользователь получит уже после подключения к интернету», — пояснила она.

По ее мнению, один из минусов этого обновления заключается в том, что пользователи более старых версий iPhone вместо новых эмодзи увидят черный прямоугольник из-за некорректного отображения. Стоит отметить, что в систему добавили семь новых символов, включая странное лицо, йети, косатку, тромбон, оползень и балерину.

Фото: [ istockphoto.com/blackCAT ]

«Полная поддержка обновления будет доступна для моделей телефонов серии iPhone 15 и новее. Также из минусов некоторые пользователи отмечали более интенсивный нагрев и быструю разрядку телефона, но это зависит от состояния конкретного устройства», — предупредила специалист.

Еще одна полезная функция — «Напоминания» — также получила дополнительные возможности, подчеркнула эксперт.

«Чтобы пометить напоминание как срочное, достаточно нажать на него и удерживать, при этом появилась возможность составлять смарт-списки из срочных напоминаний. Считаю, что это обновление стоит установить, если оно поддерживается на вашем устройстве. Для пользователей из России никаких специальных ограничений это обновление не предусматривает», — заключила Бастрыкина.

Среди других обновлений также стоит выделить следующее: расширенные возможности Freeform. Приложение получило более продвинутые инструменты для работы с изображениями и интеграцию с библиотекой Apple Creator Studio. Кроме того, появились изменения в «Семейном доступе». Теперь взрослые участники семейной группы могут оплачивать покупки своими способами оплаты, не используя карту организатора.

