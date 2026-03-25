Зеленый чай вызывает бессонницу: врач объяснил, кому опасно пить его каждый день

Зеленый чай может вызвать бессонницу при избыточном потреблении. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Александр Рогачев.

Как отметил эксперт, зеленый чай действительно может оказывать мягкое успокаивающее действие, однако это не седатив в классическом понимании.

«Его эффект связан с аминокислотой L-теанином, которая влияет на нейромедиаторы и способствует снижению уровня стресса, улучшению концентрации и более стабильному эмоциональному фону. При этом в зеленом чае содержится кофеин, но в сочетании с теанином он действует более „мягко“, без выраженной стимуляции, характерной для кофе», — пояснил специалист.

Сравнивая зеленый чай с черным, важно учитывать степень ферментации: зеленый чай менее обработан, поэтому сохраняет больше антиоксидантов (катехинов), которые участвуют в защите клеток от окислительного стресса, отметил врач.

«Это объясняет его потенциальную пользу для сердечно-сосудистой и нервной системы. Но при избыточном употреблении зеленый чай может вызывать учащенное сердцебиение, бессонницу, раздражение слизистой желудка и снижать усвоение железа. Особенно осторожными следует быть людям с гастритом, анемией и повышенной чувствительностью к кофеину», — заключил Рогачев.

Ранее стало известно, кому нельзя чистить зубы отбеливающей пастой.