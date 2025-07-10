Арбузная редька, соленья и тархун: бренд-шеф назвал самые неожиданные ингредиенты для приготовления лучшей окрошки

Окрошка — любимое летнее блюдо многих россиян. Однако обычные рецепты с годами могут наскучить. Бренд-шеф московского ресторана Ketch Up Алексей Васильев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие неожиданные ингредиенты можно добавить в блюдо для создания уникального вкуса.

Например, тренд этого лета в ресторанах Москвы — окрошка с мортаделлой и арбузной редькой.

«Замена классической вареной колбасы на мортаделлу, доступную и в обычных продуктовых магазинах, особенно вместе с фисташкой, обогатит вкус блюда. Она обладает более насыщенным вкусом и сделает блюдо интереснее. А в сочетании с итальянским деликатесом можно использовать арбузную редьку — гибридный редис с мякотью цвета арбуза, который добавит пикантности к блюду и подчеркнет, что даже традиционная окрошка может выглядеть современно и аппетитно», — поделился эксперт с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, не стоит бояться добавлять в окрошку соленья, такие как маринованные огурцы и черемшу, которые, как и в салате оливье, прекрасно сочетаются с остальными ингредиентами.

«В качестве альтернативы классическому квасу можно экспериментировать с заправкой. Например, в прошлом сезоне наш ресторан представил окрошку на квасе с добавлением мисо-пасты, состоящей из ферментированных соевых бобов. Такая паста добавляет блюду умами — особый вкус высокобелковой пищи, который признан пятым вкусом наряду с соленым, сладким, кислым и горьким», — добавил эксперт.

Использование мисо-пасты, продолжил бренд-шеф, позволяет отказаться от добавления соли в блюдо и наполняет его полезными веществами — пробиотиками.

«Еще одним необычным вариантом заправки является мацони с эстрагоном (тархуном). Эстрагон создает настоящий "взрыв вкуса", способный полностью преобразить блюдо и добавить ему неповторимый аромат», — заключил Васильев.

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