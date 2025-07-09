«Усиливает накопление жировой ткани»: выяснилось, как похудеть с помощью правильного сна

Недостаток сна ночью может провоцировать переедание, что приводит к набору лишних килограммов. Однако значение сна не стоит преувеличивать, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко.

Приводит к накоплению жира

Врач отметила, что сон не поможет желающим похудеть, ведь для этого есть только два эффективных способа — диета и спорт.

«Тем не менее, здоровый сон будет способствовать поддержанию оптимального веса. Сон влияет на фигуру через процесс регулирования гормонов, которые контролируют аппетит и обмен веществ. В первую очередь это: лептин, отвечающий за подавление аппетита, грелин, стимулирующий чувство голода, и кортизол — всем известный гормон стресса, усиливающий накопление жировой ткани», — рассказала врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Недостаток сна способен нарушить баланс этих гормонов и спровоцировать этим повышенный аппетит. Кроме того, неполноценный ночной отдых влияет на вкусовые рецепторы, делая сладкие и богатые углеводами продукты более привлекательными.

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«Также недосып может привести к снижению физической активности в течение дня из-за чувства сонливости и усталости. Таким образом, полноценный здоровый сон — просто необходим тем, кто хочет поддерживать нормальный вес. Идеальное время для того, чтобы ложиться спать наступает примерно с 22 до 23 часов. Если засыпать после 24 часов, то вероятность нарушения гормонального баланса выше», — добавила Марченко.

Как восстановить режим

Для того, чтобы сделать свой сон крепким и здоровым, продолжила врач, стоит следовать нескольким простым рекомендациям.

«Например, соблюдать режим дня, ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Если вы пару раз в месяц нарушите режим — ничего страшного не произойдет, но, если вы будете систематически засыпать в разное время, это чревато теми самыми негативными последствиями, которые приводят к набору лишнего веса, хронической усталости, снижению продуктивности», — подчеркнула эксперт.

Также не стоит переедать перед сном: последний прием пищи рекомендуется за два-три часа до сна.

«На ужин не стоит перегружать желудок жирной пищей и углеводами, лучше отдать предпочтение клетчатке и белкам. Чрезмерная нагрузка на ЖКТ перед сном может привести к трудностям с засыпанием и стать причиной расстройства желудка», — добавила врач.

Фото: [ freepik.com ]

Лучше не пить кофе после 16-17 часов, так как кофеин стимулирует нервную систему, что может привести к трудностям с засыпанием, продолжила Марченко.

«Нужно обеспечить полную темноту. Не стоит засыпать с включенным телевизором, ночником, открытыми шторами, через которые светят уличные фонари. Любой искусственный свет в ночное время тормозит выработку одного из главных гормонов, отвечающего за работу головного мозга, иммунной системы, ЖКТ, замедляющего процессы старения и препятствующего развитию злокачественных опухолей — мелатонина», — пояснила врач.

Следует обеспечить комфортную температуру в спальне, отметила эксперт. Если в комнате слишком жарко или холодно, вряд ли получится спокойно проспать всю ночь.

«Оптимальной считается температура 18-22 градуса. Если вы планируете установить сплит-систему, то первое место, где это следует сделать — спальня, потому что крепкий сон — залог здоровья особенно для тех, кому за 35 лет», — заключила Марченко.

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