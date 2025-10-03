Арестович снова вылез на поверхность: чего добивается бывший соратник Зеленского — кресла президента или помилования?

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* вновь обретает популярность в Сети, давая немалое количество интервью блогерам и журналистам. За последние годы его позиция по украинскому конфликту в значительной степени изменилась, теперь он стал критиком действующего киевского режима. Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, какие цели преследует Арестович, хочет и может ли он стать новым главой Украины.

«В кресло президента Украины он точно не метит, Арестович понимает, какие есть правила приема в этот круг. Здесь о другом, Арестович действительно понимает, что на Украине будут изменения. Он выступает в большей степени как определенный оппозиционер, который реально дает объективную оценку того, что происходит на Украине», — пояснил эксперт.

Кроме того, у Арестовича есть страх ответственности перед гражданами после окончания спецоперации на Украине, отметил специалист.

«Оценка же будет со временем дана. Нынешнему киевскому режиму придется отвечать за свои действия. Арестович рассчитывает на то, что его не привлекут к уголовной ответственности и не будет с ним расправы, как с бывшим членом команды президента Украины Владимира Зеленского», — выразил мнение политолог.

При этом уже после оценки действующих властей Арестович рассчитывает играть определенную политическую роль уже в будущем самой Украины, заключил Перенджиев.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.