Ассоциация туроператоров предложила туры в Сочи от 62 тыс. руб.

Согласно данным, опубликованным на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость путевок в Сочи на двоих с перелетом и завтраками в период приближающегося окончания курортного сезона стартует от 62 тыс. руб.

Сэкономить на отдыхе на черноморском побережье можно, выбрав размещение в гостиницах уровня «три звезды» в сентябре и начале октября. К примеру, десятидневная поездка в Сочи с вылетом 6 октября и проживанием в отеле «Марианна» (три звезды) обойдется минимум в 61,9 тыс. руб.

Стоимость проживания в отелях более высокой категории, конечно, выше. Так, за отдых в четырехзвездочном отеле придется заплатить от 82 тыс. руб. с учетом перелета, а в пятизвездочном – от 140 тыс. руб., также включая перелет. Во всех перечисленных вариантах в стоимость включены завтраки.

Ранее сообщалось, что большинство москвичей отдыхают на Черном море в Сочи.