«Аукнется каждому»: в РПЦ объяснили, какая кара ждет празднующих Хэллоуин

Давно не секрет, что РПЦ не поддерживает празднование Хэллоуина в России. Действительно ли отмечать этот праздник православным христианам запрещено, и какие последствия ожидают тех, кто нарушит запрет, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.

По его словам, формально, юридически — праздновать никто не запрещает. Люди вольны выбирать, как им проводить время и какие элементы культуры заимствовать. Однако, с духовной точки зрения, для православного человека это крайне нежелательно.

«Для православного христианина участие в праздновании Хэллоуина, особенно в его "классическом" виде с образами нечистой силы, потустороннего мира, а также с попытками "пообщаться" с духами, безусловно является грехом. Это напрямую противоречит нашей вере, которая учит избегать всякой связи с темными силами и демоническим миром. Даже если человек воспринимает это как невинную забаву, он все равно соприкасается с символикой, несущей в себе языческое и оккультное содержание», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Духовные последствия таких заигрываний с бесовщиной, продолжил священнослужитель, очень даже могут быть. Вовлечение в эту символику, даже шуточное, открывает душу человека для влияния враждебных сил.

«Это может проявляться в ощущении тревоги, страха, необъяснимой тоски, депрессии, нарушении сна, а иногда и более серьезных духовных искушениях. Духовно это ослабляет человека, отвращает его от Бога и делает уязвимым для зла. Важно помнить, что в духовном мире нет "невинных" шуток с темными силами. Мы призваны к свету, а не к тьме. К жизни, а не к заигрыванию со смертью. Но в прошлом году наша страна столкнулась с проблемой посерьезнее копипаста заморских праздников», — добавил отец Владислав.

Фото: [ медиасток.рф ]

В рамках утверждения традиционных ценностей и борьбы с западным Хэллоуином в некоторых российских школах решили потушить пожар бензином и заменили Хэллоуин масштабным празднованием «отечественной» Велесовой ночи, отметил священник.

«Естественно, со всеми привычными атрибутами не только Хэллоуина, но теперь еще и язычества. Например, школьником предлагается инструкция по правильному разделыванию тыкв (ага — исконно русская традиция) и проводится конкурс на лучший костюм в виде "славянских нечистых сил" (как будто они там в аду разных национальностей). В скобках следует заметить, что все, что нам предъявляют, как "возврат к истокам" — это лютый новодел», — подчеркнул отец Владислав.

Примитивное язычество славянских народов, по словам священника, ничего не оставило, кроме нескольких каменных «идолищ поганых». Литературных источников дохристианской эпохи не существует, а «Велесова книга» — новодел XX века.

«Жаль, что сатанизм и язычество так глубоко проникли в наши школы, что подобные оккультные мероприятия проводятся совершенно открыто. Напоминаю, что "языческие боги — это бесы", и такие мероприятия больно аукнутся каждому участнику, ибо невозможно на словах славить Бога, а на деле — сатану и бесов. Бог отворачивается от всех язычников со времен пророка Илии, лично истребившего 450 жрецов Ваала. Во что обратилось почитание "исконно русских богов" на Украине, мы вроде как видим. Зачем нам идти их путем? Где поднимается неоязычество — там рождается кровь и смерть... Это духовный закон бытия», — предупредил священнослужитель.

Также отец Владислав подчеркнул, что заявления в духе: «Это же весело! Зачем вы так серьезно все воспринимаете?» — всего лишь отговорки, а заигрывание с бесами никогда добром не оканчивается.

Ранее выяснилось, как наши предки праздновали Тыквенный Спас 31 октября.