Тыквенный Спас ежегодно отмечается в России 31 октября. В чем суть праздника и чем он отличается от европейского Хэллоуина, который также в эту дату, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Тыквенный Спас хотя и не относится к числу общепризнанных религиозных праздников, занимает особое место в культуре. Его происхождение связано с завершением сбора тыквы — важного продукта в крестьянском хозяйстве. Тыква, благодаря своей неприхотливости и длительному сроку хранения, позволяла пережить холодное время года. Ее использовали в пищу в самых разных видах — от каш и пирогов до цукатов и напитков.

Традиции Тыквенного Спаса подразумевали народные гуляния, ярмарки, на которых главным товаром, конечно же, выступала тыква во всем ее многообразии. Люди устраивали тыквенные конкурсы, состязания на самый большой или самый необычный плод.

Считалось, что щедрый урожай тыквы предвещает богатый осенний сезон. Если в этот день погода ясная и солнечная, то и осень будет теплой и долгой. Девушки гадали на тыкве о суженом, а также ставили тыкву на подоконник, чтобы привлечь в дом благополучие и достаток.

Хэллоуин по-русски?

Тыквенный Спас акцентирует внимание на благодарности природе за щедрый урожай, особенно тыкв. Это время семейных посиделок, угощения тыквенными блюдами и украшения дома. Хэллоуин же берет свои корни в кельтских верованиях и связан с почитанием духов и потусторонних сил. Он отличается более мистической и иногда даже пугающей атмосферой. Костюмы, маски, тематические вечеринки — все это направлено на создание атмосферы таинственности и страха. Пожалуй, единственное, что связывает праздники, — это тыква, хотя и ее в западной культуре превратили в ужасающий фонарь.

Фото: [ медиасток.рф ]

Таким образом, главное отличие — в идеологической составляющей. Тыквенный Спас — это благодарность за урожай и восхищение дарами природы. Хэллоуин — это ритуал и праздник мертвых.

Согласно приметам, в ночь Хэллоуина категорически не советуют оставлять черного кота в доме, чтобы не навлечь несчастья на всю семью. Кроме того, считается, что ветка орешника над дверью и тыква со свечой на окне способны отпугнуть злых духов от дома. В Хэллоуин принято зажигать свечи во всех комнатах, чтобы отпугнуть ведьм и нечистую силу живым огнем. Считается, если свечи в доме гаснут, это служит знаком близкого присутствия потусторонних сил.

