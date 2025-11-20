Autonews перечислил интересные автомобили из гаража патриарха Кирилла

Главу Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который отмечает день рождения 20 ноября, часто видят за рулем различных автомобилей. К этому событию издание Autonews.ru подготовило обзор самых примечательных машин из гаража Предстоятеля.

Визитной карточкой патриарха долгое время был бронированный Mercedes-Benz S-Class Pullman в кузове W221. Эта модель, выпускавшаяся в 2005–2009 годах, существенно длиннее стандартных версий и скорее напоминает лимузин. Под капотом этого автомобиля обычно скрывался мощный 5,8-литровый двигатель.

Также в коллекции был замечен американский премиальный внедорожник Cadillac Escalade, на котором патриарх совершал официальные визиты, в том числе на Украину. Речь идет о модели третьего поколения с 6,2-литровым мотором мощностью 409 лошадиных сил.

Особое место в гараже занимает советская «Чайка» 1960-х годов, сохраненная в отличном состоянии. В свое время этот автомобиль был вершиной советского автопрома, оснащался 5,5-литровым двигателем и автоматической коробкой передач.

Летом 2025 года патриарх лично протестировал уникальный бронированный внедорожник Tank 300. Специальную версию, которой даже нет в Китае, подготовила российская компания. Серийная же модель поставляется в Россию официально и имеет 2,0-литровый двигатель мощностью 220 л. с.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что религии помогают спасать мир от конфликтов и агрессии.