Авиабилеты, аренда и проезд: эксперт назвала товары, которые подорожают в России с 1 июня

С 1 июня 2025 года власти Москвы уже анонсировали рост стоимости проезда в общественном транспорте и эвакуации автомобилей. Поднимутся тарифы и на хранение авто на штрафстоянке, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что цены на авиабилеты в России «взлетят» летом на 15-40%, в зависимости от направления и дальности полета.

«Причина банальна — рост цен на аэропортовый сервис, топливо, лизинг, ремонт, запчасти. Кстати, уже сейчас на портале проектов нормативных правовых актов опубликован законопроект, предполагающий ввод с 1 сентября 2025 года дополнительного сбора с авиакомпаний еще и на реконструкцию аэропортов», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня»,

Стоимость аренды гостевых домов на российских курортах также традиционно прибавит в цене на 10-15%, продолжила эксперт.

«Особенно пик роста придется на длительные выходные в период празднования Дня России 12-15 июня. На данный период стоимость пакетных туристических услуг будет также достаточно высока», — подчеркнула Проданова.

Кроме того, по данным сети «Лемана Про», продолжила экономист, объемы продаж стройматериалов в июне вырастают на 25-30% по сравнению с весенними показателями.

«С учетом того, что стоимость строительных материалов уже в мае 2025 года выросла на 15-20%, вполне вероятно, что подобного рода рост не остановится. Наибольший скачок цен ожидается на цемент, металлические конструкции, изоляционные материалы, пиломатериалы и так далее. Помимо роста цен самих строительных материалов, прогнозируется повышение стоимости ремонтных и отделочных работ», — отметила эксперт.

Велика вероятность и роста цен все виды горюче-смазочных материалов в среднем на 5-8%. Тут, по словам экономиста, скажется действие сезонного фактора — начало посевной кампании и увеличения спроса на топливо в преддверии предстоящих отпусков.

«Хотя в данном случае уповать только на сезонность нельзя. Уровень инфляции, дорогой заемный капитал, высокие логистические издержки товаропроизводителей «зашиты» в конечной стоимости любого товара (работы и услуги)», — заключила Проданова.

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