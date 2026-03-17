«До трех тысяч рублей»: таксисты-«бомбилы» взвинтили цены в Москве

Как выяснил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня», за последнюю неделю таксисты-частники оккупировали центр Москвы, пользуясь перебоями в работе приложений для вызова транспорта. Цены доходят до ₽3 тысяч в границах Садового кольца. «Бомбилы» расхваливают себя как люди, знающие Москву без карт, и захватили несколько переулков у железнодорожных вокзалов столицы.

Перебои в работе интернета в центре Москвы вызвали возвращение полузабытого явления с таксистами-частниками. Так называемые «бомбилы» вновь начали кучковаться за Казанским вокзалом, в районе Белорусского, Курского и Киевского. Хотя всего несколько лет назад таксисты-частники были изгнаны из этих мест полицейскими.

Как выяснил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня», возвращение частных извозчиков произошло из-за перебоев со связью и спутниковой навигацией.

«Ничего не работает, нужно по-старинке договариваться», — заявил один из водителей в районе Казанского вокзала.

Он попросил ₽3 тысячи, чтобы доехать от Казанского вокзала до Сокольников — это около 6 километров. Идти на уступки по цене водитель отказался, объяснив это тем, что он высоко ценит свои знания города.

Фото: [ "Подмосковье сегодня"/Гайдар Григорьев ]

Другой водитель-частник назвал ту же цену, объяснив это высоким спросом на свои услуги.

«Ну, а кто еще так город знает, как не мы? Ты посмотри на "официалов", они же в Москве могут быть неделю, откуда они знают куда ехать?», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» водитель, представившийся Алексеем.

