Автомобилистов ждут массовые проверки: юрист раскрыл шесть нововведений, которые заработают уже этой осенью

Российским водителям стоит приготовиться к масштабному ужесточению контроля на дорогах. Автомобильный адвокат Лев Воропаев в интервью изданию Motor перечислил ключевые изменения в законодательстве, которые вступят в силу в ближайшие месяцы. Большинство из них связано с запуском автоматических систем фиксации нарушений по всей стране.

Первое, на что обратил внимание эксперт, — это появление почти шести десятков новых дорожных знаков и табличек, внесенных в ГОСТ и ПДД в течение 2026 года. Тем, кто не отслеживает подобные обновления, новые обозначения могут показаться незнакомыми и вызвать путаницу на проезжей части.

Второй важный момент касается срока действия прав. Юрист напомнил: автоматическая пролонгация удостоверений, введенная в период пандемии, прекратила действовать с 1 января 2026 года. Водители, которые до сих пор не заменили просроченный документ, рискуют нарваться на денежное взыскание.

Третьим пунктом Воропаев назвал грядущий запуск автоматической проверки полисов ОСАГО. По его данным, уже осенью камеры начнут массово выявлять машины, владельцы которых не оформили страховку. Исключений не предусмотрено — система будет развернута повсеместно.

Четвертое и пятое новшества — расширение сети комплексов, способных фиксировать разговоры по мобильному телефону за рулем и езду с непристегнутым ремнем. Как пояснил адвокат, за пределами Москвы, где такая технология применяется уже давно, сейчас идет активное внедрение аналогичных камер. Шестое изменение логично дополняет этот список: в ряде субъектов уже тестируют устройства, которые фотографируют мотоциклистов и водителей мопедов без шлемов. Ожидается, что и эта практика заработает на федеральном уровне до конца года.

Отдельно специалист остановился на средствах индивидуальной мобильности — электросамокатах, моноколесах и подобных устройствах. Пока автоматический контроль за их владельцами полноценно функционирует лишь в столице, однако в скором времени система охватит и другие регионы.

Таким образом, осень 2026 года может стать переломным моментом: автоматические комплексы начнут выписывать штрафы водителям без страховки, любителям поговорить по телефону и тем, кто игнорирует ремень безопасности, практически в любом уголке страны.