«АвтоВАЗ» привез на «Иннопром-2026» в Екатеринбург две заметные новинки. Как передает корреспондент «Автоновостей дня», на стенде демонстрируются кросс-универсал LADA Iskra SW Cross и кроссовер LADA Azimut, пока не запущенный в серию. Azimut выставили в синем цвете «Серенада», Iskra SW Cross — в красном «Фламенко».

Iskra SW Cross отличается от обычного универсала увеличенным до 200 миллиметров дорожным просветом. Модель серийно выпускается с апреля прошлого года в Тольятти и с сентября — на петербургской площадке. Представленный экземпляр оснащен 106-сильным 1,6-литровым атмосферным мотором с 16 клапанами и китайским вариатором WLY. Также доступна версия с 90-сильным восьмиклапанником того же объема на пятиступенчатой механике. В комплектацию вошли две фронтальные подушки, система стабилизации, кондиционер, обогревы всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок, датчики дождя и света, камера заднего вида, парктроники, мультимедиа с восьмидюймовым экраном и сервисами «Яндекса», а также кожаный руль и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Новый Azimut привезли в том же оттенке «Серенада», что и на ПМЭФ в начале июня. Кроссовер длиной 4416 миллиметров сопоставим с Haval Jolion, Belgee X50+ и Tenet T4. На старте обещают два модернизированных атмосферника — 1,6 литра мощностью 122 лошадиные силы и 1,8 литра на 135 сил, агрегатированных с шестиступенчатой механикой либо вариатором. В перспективе появятся турбомотор и классический автомат. По оснащению Azimut обещает быть самым богатым среди серийных LADA: мультимедийный комплекс с сервисами Сбера, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, электропривод багажника, камеры кругового обзора и уникальный обогрев боковых стекол. Палитра кузова включит восемь оттенков, среди которых — бежевый «Гоби», зеленый «Эмеральд» и морская «Серенада».