Азия vs Запад: кто выиграл от перетока капиталов на фоне ближневосточного кризиса

Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном спровоцировала крупнейший за последние три месяца исход капитала с глобальных рынков акций. По данным LSEG Lipper, за неделю, завершившуюся 11 марта, инвесторы вывели из фондов акций 7,05 млрд долларов — максимальный показатель с декабря 2025 года.

Главным триггером распродаж стал энергетический шок. Из-за атак на танкеры и угрозы блокады судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, что подняло стоимость нефти марки Brent выше 100 долларов за баррель впервые за несколько лет. Участники рынка опасаются, что резкий скачок цен на энергоносители ускорит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост. Индекс волатильности VIX, известный как «индикатор страха», подскочил до 28,15 пункта — максимума с ноября 2025 года.

Основной удар пришелся на рынки США и Европы, которые потеряли 7,77 млрд и 7,71 млрд долларов соответственно. В то же время азиатские фонды продемонстрировали устойчивость, привлекши 6,15 млрд долларов. Инвесторы предпочитали хеджировать риски, сокращая позиции в финансовом секторе и вкладываясь в промышленность, которая привлекла 1,31 млрд долларов.

Рынок облигаций также столкнулся с охлаждением, достигнув 10-недельного минимума по притокам — 5,72 млрд долларов. Высокодоходный сегмент зафиксировал крупнейший отток с апреля 2025 года. На этом фоне капитал перетекал в фонды денежного рынка, которые привлекли 6,93 млрд долларов, продолжив семинедельную серию притоков.

Инвесторы также вывели 2,84 млрд долларов из фондов золота и драгоценных металлов, которые три из последних четырех недель фиксируют отток. Развивающиеся рынки не стали исключением: после 11 недель непрерывных покупок инвесторы продали акций на 2,69 млрд долларов.