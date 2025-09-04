Бабье лето начинается: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные 6 и 7 сентября

До +23 градусов и без осадков ожидается в Москве и Московской области на выходных 6 и 7 сентября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу переменная облачность, без осадков. Температура в столице ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22.

«По области ночью +6…+11, днем +18…+23 градуса. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 7 сентября, переменная облачность и без осадков.

«В столице ночью +9…+11, в центре +13…+15 градусов. Днем +21…+23. По области ночью +7...+12, днем +19…+24 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду», — добавил синоптик.

Понедельник, 8 сентября, будет облачным и без осадков. Ночью +8…+13, днем +20…+25 градусов. Ветер переменный слабый.

