Количество дипфейков в России выросло на 1500%: как распознать обман и не попасться в руки мошенников

Количество дипфейков выросло на 1500% за последние годы, а 96% из них связаны с секс-контентом, заявила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко. Также сообщается, что 96% существующих дипфейков связаны с сексуальным насилием и прежде всего в отношении детей. На долю политических фейковых генераций приходится 2%.

Кроме того, качество дипфейков стало очень высоким, и обычному пользователю без специальных знаний и подготовки распознать подделку все сложнее. Это касается и видеофайлов, и записи голоса. Но определять подлинные записи все же стоит учиться. А как это сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

«Это необходимо в том числе для того, чтобы не попасться на уловки мошенников. Принципы распознавания дипфейков можно разделить на 2 типа: определение визуально или на слух и идентификация записи с помощью специальных сервисов», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Самостоятельно без программ и оборудования можно пытаться определить изображение, сгенерированное с помощью ИИ, путем выявления мелких неточностей в мимике, речи человека и нелогичных деталей в самом видео, добавила она.

«В этом поможет внимание и насмотренность, то есть нужен хотя бы минимальный опыт. А что касается технических инструментов, то это могут быть и специальные программы, и онлайн-сервисы. С их помощью можно выявить подделку почти всегда», — продолжила Бастрыкина.

Обычным пользователям стоит помнить, что доверять сейчас нельзя не только неизвестным лицам, но даже видеопосланию от родственника, которому якобы срочно нужна ваша помощь.

«Если у вас нет возможности проверить файл с помощью специальной программы, то стоит проявить максимум внимания и обязательно выяснить все детали, прежде чем действовать по инструкции злоумышленников», — заключила эксперт.

Ранее эксперт рассказала, как реанимировать зависающий iPhone после установки «проблемного» приложения «Л’Этуаль».