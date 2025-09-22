Бабье лето закончилось: прогноз погоды в Москве и Московской области на неделю с 23 по 26 сентября

До +11 градусов опустится температура воздуха в Москве и Московской области на неделе, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 23 сентября, ночью переменная облачность. В Москве преимущественно без осадков, температура воздуха +14…+16.

«Днем облачно с прояснениями, небольшой, а местами умеренный, дождь. По области ночью местами дождь, температура +11…+16 градусов. В течение суток понижение температуры воздуха до +14…+16 градусов. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

«В Москве ночью +6…+8, днем +10…+12 градусов. По области ночью +4…+9, днем +8…+13 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду», — добавил синоптик.

В четверг ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Ночью в столице +2…+4, днем +9…+11 градусов. По области ночью 0…+5, днем +6…+11 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду», — продолжил эксперт.

В пятницу ночью также ожидается переменная облачность и без осадков. Температура от 0 до +5 градусов. Днем облачно, дождь, температура воздуха +9…+14 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Фото: [ медиасток.рф ]

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно ниже нормы. Во вторник повышенное — 745 мм ртутного столба, но со среды будет уже немного ниже нормы —749 мм ртутного столба. В четверг — 753 мм, в пятницу — 755 мм ртутного столба.

Изменения атмосферного давления оказывают заметное воздействие на здоровье различных групп людей. Пониженное давление может негативно сказаться на состоянии диабетиков, гипотоников и лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, вызывая затрудненное дыхание, аритмию, слабость, тревожность и снижение концентрации. Повышение же давления представляет угрозу для гипертоников, людей с метаболическими нарушениями, а также для перенесших инсульт или инфаркт.

