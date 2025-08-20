«Байдена казнили в 2020-м»: почему конспирологи говорят о замене бывшего президента США клоном-роботом?

В Сети обсуждают очередную теорию заговора. На этот раз в центре внимания утверждение о том, что экс-президент США Джо Байден якобы «давно не настоящий человек». Поводом для новой волны слухов стало то, что нынешний глава государства Дональд Трамп в начале июня 2025 года на своей платформе Truth Social перепостил публикацию с фразой о «казни Байдена в 2020-м» и его замене «клонами и роботами». Что известно о теории — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Байден — клон»: на чем держится теория

СМИ отмечают, что Трамп не добавил никаких комментариев к репосту. Тем не менее охват публикации составил миллионы пользователей. NBC Washington и Axios зафиксировали этот случай, подчеркнув, что речь идет о бездоказательных конспирологических утверждениях.

Репост совпал по времени с оглаской, что Байден болеет агрессивным раком предстательной железы, перешедшим в кости. За несколько дней до теории Трамп выразил ему сочувствие и пожелал скорейшего выздоровления, затем внезапно перепостил конспирологическое сообщение. Это усилило чувство контраста и вызвало широкий общественный интерес. После этого сторонники конспирологии активизировались. Как пишет The Daily Beast, в сообществах MAGA начали собирать «доказательства»:

различия в форме ушей и цвете глаз на старых и новых фото;

изменившаяся походка и манера речи;

версии о «масках уровня спецслужб»;

предположения о «роботизированной замене».

Слухи о «ненастоящем Байдене» циркулируют уже несколько лет в разных формах:

Двойники и маски. Вирусные видео с «несовпадающими чертами лица» или «складкой от маски» проверяли PolitiFact и Reuters — это манипуляции;

Гринскрин. Кадры, где «рука Байдена проходит сквозь микрофон», разобраны Associated Press и PolitiFact: речь идет о перспективе и особенностях камеры;

Несовпадение тона кожи. Фотографии с разными оттенками кожи объясняются освещением и техникой съемки;

Версия с роботами Илона Маска — общая походка и повадки в движениях. Версия до сих пор не опровергнута.

Фото: [ commons.wikimedia ]

Реакция в США

При этом американские издания отметили, что один репост Трампа резко увеличил распространение теории. Вечерние шоу — например, телеведущий Джимми Киммел — высмеяли идею «роботизированного Байдена», называя ее «абсурдной». На шоу комика Стивена Колберта вышел особенно меткий эпизод: он в шутку разобрал теорию, отметив, что невозможно быть одновременно клоном и роботом.

Комик Сет Майерс в Late Night заметил, что это «даже хорошие новости для демократов»: если Байден внезапно застрял или заглючил, значит, это всего лишь «робот», а с техникой так бывает — как с его пылесосом Roomba. Телеведущий Джон Стюарт на своем шоу пошел еще дальше, сомневаясь в здравии Трампа.

«Вы хотите сказать, что Байден, который сам порой не знает, где находится, вдруг оказался невероятно продвинутым клоном-роботом? На каком препарате вы это перепостили?», — заявил Стюарт.

Ранее стало известно о расколе в Евросоюзе.