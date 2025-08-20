Раскол в Евросоюзе: почему Макрон и Стармер тянут одеяло на себя — и кто мешает им отправить войска НАТО на Украину

Франция и Великобритания всеми силами пытаются стать частью украинского конфликта: теперь в европейских странах предложили отправить войска для гарантий безопасности по Украине после завершения боевых действий. Однако в издании Politico считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вряд ли смогут отправить войска на Украину из-за собственной политической слабости. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» дал прогноз по возможности появления войск НАТО на украинской территории.

По информации издания Politico, ближайшие союзники Стармера и Макрона по Евросоюзу относятся скептически к идее развертывания войск на Украине. По словам политолога Аграновского, такой сценарий маловероятный по целому ряду причин.

«Во-первых, для РФ это абсолютно неприемлемо. Во-вторых, ввод фактически оккупационных войск означает, что наша спецоперация завершилась неудачей. При том, что на поле боя у нас все хорошо», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, население европейских стран также не поддержит ввод войск на территории Украины.

«Зачем натовские войска на Украине? Что они там будут делать? Они реально там не нужны, потому что Россия — лучший и единственный гарант мира на Украине и ее безопасности. Я думаю, все эти причины в конечном итоге приведут к тому, что разговоры о вводе войск НАТО на территорию Украины останутся только разговорами», — выразил мнение политолог.

Причем, возможное появление натовских военных означает фактическое втягивание страны в альянс. И такое приведет лишь к нарастанию конфликта в регионе, считает эксперт.

«Вероятность дальнейшей эскалации увеличится в случае появления войск НАТО на Украине. Это автоматически будет означать срыв всех возможных договоренностей и мирного процесса. И я думаю, те же Соединенные Штаты совершенно не в восторге от такой перспективы. Президент США Дональд Трамп действительно хочет начать все с чистого листа, но противники такого сценария пытаются сыграть на обострение», — заключил Аграновский.

