Игровая индустрия готовится к релизам двух тяжеловесов в жанре военных шутеров — Battlefield 6 от DICE и Call of Duty: Black Ops 7 от Treyarch. Несмотря на то, что первая игра пока официально не представлена, о ней уже известно достаточно, чтобы начать сравнение с новым Black Ops, который выходит уже осенью. Подробнее о главных военных шутерах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Call of Duty: Black Ops 7 — возвращение в 1990-е

Treyarch официально подтвердила, что Black Ops 7 выйдет 14 ноября 2025 года. Игра станет продолжением Black Ops Cold War и перенесет игроков в эпоху начала 90-х — в период войны в Персидском заливе и пост-холодной войны. Сюжет развернется вокруг операций ЦРУ и конфликта на Ближнем Востоке.

Кампания обещает быть нелинейной, с возможностью выбора и влияния на развитие событий. Кроме того, разработчики возвращают классический зомби-режим, а мультиплеер будет выполнен в духе ранних Black Ops — с полной кастомизацией, системой scorestreak’ов и тактической игрой.

Black Ops 7 работает на обновленной версии IW Engine и будет доступен на всех современных платформах: PS5, Xbox Series X|S и ПК. Также игра будет глубоко интегрирована с Warzone 3.0 и Call of Duty HQ.

Battlefield 6 — в разработке, но без даты релиза

В то время как Call of Duty уже на финальной стадии подготовки к релизу, о Battlefield 6 известно гораздо меньше. Electronic Arts подтвердила, что новая часть культовой серии действительно находится в разработке. За игру отвечает студия DICE при участии Ripple Effect и Criterion.

Фото: [ youtube.com/Battlefield ]

По данным из квартального отчета EA, проект описывается как «революционный шутер с упором на масштабные сражения, разрушения и командную игру». Однако релиз ожидается не ранее 2026 года, и официальная дата пока не объявлена.

Сеттинг новой Battlefield пока держится в секрете, но по слухам, разработчики могут вернуться к современной или футуристической войне, вдохновляясь успехами Battlefield 3 и 4. Также ожидается, что игра будет поддерживать большое количество игроков (до 128 и выше), а геймплей сделает акцент на технике и разрушаемости окружения. Кампании в привычном виде, скорее всего, не будет — основной упор сделан на мультиплеер.

Сейчас началось тестирование игры. Оно пройдет в две волны: с 7 по 9 августа, а также с 14 по 17 августа. Время начала обеих волн — 11:00 по московскому времени. С 7 августа поиграть смогут только обладатели предзаказа и подписчики EA Play Pro. Остальным можно будет присоединиться только 9 августа в рамках вышеназванных периодов открытого тестирования.

Главное отличие — подход к геймплею и приоритетам

Call of Duty: Black Ops 7 делает ставку на многослойный игровой опыт: сильную сюжетную кампанию, зомби-режим и конкурентный мультиплеер. Treyarch продолжает развивать линейку с акцентом на кинематографичность и широкую аудиторию.

Battlefield 6, напротив, нацелен на масштаб, реализм и взаимодействие между игроками. Это шутер, в котором акцент смещен на сражения с участием десятков игроков, техникой и продвинутой системой разрушений, традиционно отличающих серию.

