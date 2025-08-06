Унижается ради денег и покровительства? Стало известно, почему Валентина Иванова готова родить от Тимати вне брака

Новая избранница Тимати модель Валентина Иванова проводит свою беременность в одиночестве, пока музыкант отдыхает в Турции. Кроме того, в соцсетях она отметила, что ее пес — единственная опора. Несмотря на беременность Валентины, Тимати не торопиться жениться на избраннице, а от прошлых двух отношений у него остались двое детей — Алиса от Алены Шишковой и Ратмир от Анастасии Решетовой. Почему Валентина выбрала родить от Тимати, зная его неудачные попытки сложить крепкую семью, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Эксперт подчеркнула, что Тимати, во-первых, действительно любит детей, и женщины это чувствуют.

«Во-вторых, у него такое вот львиное царствование, восприятие себя и проявление во многом показное, такая львиная мужественность. Она может быть немножко ленивая, но при этом мужественная. В эту мужественность также входит любовь к детям, желание, чтобы они были», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С другой стороны, продолжила эксперт, он компенсирует детьми сложность в построении отношений.

«То есть, для него не то, чтобы отношения очень легко даются. При этом он достаточно щепетильный человек. Местами въедливый, местами даже, возможно, мелочный. Имеется напряжение между волей и чувствами, между телом и сознанием. У него внутри много разных противоречий заложено, а дети — это как бы способ сгармонизировать, сгладить эти противоречия. То есть, если с женщинами не получается, пусть хотя бы дети будут, пусть хотя бы после меня что-то останется», — добавила Метальникова.

При этом, нельзя сказать, что Валентина выбрала Тимати ради денег, потому что ощущение защиты сильнее.

«У него есть вот такая царственная и щедрая аура. Грубо говоря — в моей стае ты не пропадешь, что вполне возможно, привлекает женщин. Одну привлекает львиное, другую — денежное, а у третьей, может быть, вообще «часики тикают» и надо уже родить ребенка», — заключила психолог.

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