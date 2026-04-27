Президент группы компаний «Абрау Дюрсо» Павел Титов в эфире Радио РБК дал рекомендации деловому сообществу о том, какой алкоголь уместен за столом переговоров, а от каких напитков лучше отказаться вовсе, чтобы не испортить сделку.

Главным фаворитом для серьезного делового общения эксперт назвал белое вино. По его словам, «Совиньон» из Нового Света идеально подходит для того, чтобы оставаться в тонусе, так как с ним практически невозможно «перебрать». А вот ставить победную точку в удачно завершившейся встрече Титов советует исключительно игристым, поскольку бокал шампанского придает вес достигнутому результату и становится элегантным финальным аккордом.

В то же время бизнесмен категорически высказался против присутствия на переговорах пива и крепких напитков. Он пояснил, что крепкий алкоголь для него является табу, так как способен моментально перевести беседу из делового русла в неконтролируемую агрессию. Пиво, в свою очередь, по мнению Титова, просто не является статусным напитком и ничего не говорит о человеке. Схожей точки зрения придерживается и винный эксперт Артур Саркисян: при выборе вина для торжественного меню он советует отдавать предпочтение известным и универсальным позициям, которые гарантированно подойдут к широкому спектру блюд.