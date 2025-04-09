Белый дом уже не верит в скорое прекращение огня на Украине: Вашингтон готовит планы по давлению на Киев

В администрации Трампа уже не верят, что США смогут добиться полного прекращения огня на Украине в ближайшее время, пишет Reuters. На этом фоне, по данным агентства, в Вашингтоне начали разрабатывать новые планы по давлению на Москву и Киев. Политолог Аграновский заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Трамп может завершить украинский конфликт «одним росчерком пера», просто прекратив поставки вооружения и разведданных ВСУ. Однако возникает вопрос сохранения лица Запада, в связи с этим между РФ и США может идти торг, чтобы будущий мир не выглядел разгромом Европы и Штатов, допустил эксперт. По его словам, именно этим объясняется задержка мирного соглашения.

«При наличии доброй воли конфликт может быть прекращен очень быстро, потому что силы России и Украины неравны, инициатива полностью в наших руках. Пока Россия проявляет добрую волю. США, администрация Трампа просто должны дозреть. Я думаю, все происходящие события вокруг пошлин и прочего помогают им дозревать, потому что вести войну на всех абсолютно фронтах действительно очень сложно. В вопросе прекращения украинского конфликта США и Трамп сами себя задерживают. Понять его можно», — отметил политолог.

У США будет проявляться желание завершить конфликт на Украине, потому что существуют более принципиальные для Америки противостояния, продолжил эксперт. Москве надо проявить твердую позицию, и рано или поздно США будут вынуждены пойти на разумный компромисс, ведь для России важна не просто территория, а именно устранение причин конфликта. По крайней мере, действующая администрация Белого дома готова слушать Кремль и разбираться в ситуации в отличие от предшествовавших ей демократов, добавил Аграновский.

«Если конфликт затянется на несколько месяцев, то исключительно по вине США. Но я думаю, что, скорее всего, не затянется, потому что для США и для Трампа есть более принципиальные конфликты. Для Москвы более принципиального конфликта не существует, потому что этот конфликт в том виде, в каком он есть, угрожает существованию России — мы не можем жить как на вулкане, мы не можем иметь под боком ярко выраженное враждебное государство. Для нас ставки высоки, а для Америки ставки высоки в других областях, эти тенденции должны сойтись в какую-то точку. Я думаю, все разрешится», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Китай вновь ответит на тарифы Трампа 10 апреля.