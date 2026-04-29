«Белый голубь и камера с убийцами»: российский хакер Владимир Дринкман впервые рассказал о тюрьмах Европы и США

Российский хакер Владимир Дринкман, арестованный в 2012 году в Нидерландах за взлом и кражу данных кредитных карт, дал первое большое интервью «Газете.Ru », в котором рассказал о европейских тюрьмах, экстрадиции в США и жизни за решеткой.

По словам Дринкмана, арест произошел по пути в аэропорт, когда его такси заблокировали вооруженные люди в штатском. Обвиняемый признался, что до последнего верил в свою безнаказанность, так как держался в тени, однако поездка с другом, решившим продлить отпуск, стала роковой. Первым местом заключения стала тюрьма Нортсингль в Роттердаме, которую хакер назвал самой жесткой. Два месяца он провел в одиночной камере без права общаться с кем-либо, кроме адвоката. Единственным собеседником в тот период стал белый голубь, которого он прикармливал хлебными колбасками и назвал Баксиком.

Позже его перевели в тюрьму Алфен-ан-ден-Рейн, условия в которой Дринкман сравнил с «четырехзвездочным отелем». Там имелись спортзал, кухня, а раз в неделю разрешалось заказывать продукты из супермаркета на 200 евро. Заключенный неоднократно менял локации, успев побывать в миграционной тюрьме при аэропорте, где практиковались свидания без надзора, и в психиатрическом отделении, куда его поместили «для перестраховки».

Несмотря на то что Россия подавала запрос об экстрадиции, Нидерланды выдали хакера США. Дринкман рассказал, что российская сторона советовала ему во всем признаться и подписать документы, обещая позже вернуть на родину. В США он столкнулся с суровой реальностью: его сразу отправили в тюрьму Green Monster в Нью-Джерси, где основным контингентом были члены опасных банд, включая серийных убийц. При этом поначалу отношения с сокамерниками складывались непросто, однако после разъяснения позиции СССР по отношению к чернокожему населению, его стали называть «своим». В 2018 году суд приговорил его к 12 годам заключения.