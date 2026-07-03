Дефицит бензина разогнал спрос россиян на электромобили и гибриды. Как передает Reuters , автосалоны фиксируют резкий рост интереса к транспорту на электротяге, хотя еще недавно рынок сдерживали большие расстояния, суровый климат и нехватка зарядных станций.

Компания EN Cars сообщила, что теперь продает по две-три машины ежедневно, тогда как несколько недель назад этот показатель был месячным. Покупателей привлекают как бюджетные, так и премиальные модели. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что продажи пока остаются на сравнительно низком уровне, поскольку производители и импортеры оказались не готовы к такому наплыву клиентов.

По данным «Автостата», наибольшим спросом пользуются бренды Geely, Dongfeng, GAC и Chery, а самым популярным российским электромобилем назван Evolute. За первые пять месяцев года в стране реализовали 24,6 тысячи новых гибридов — на 125 процентов выше уровня прошлого года. Продажи электрокаров выросли на 19 процентов, до 4,4 тысячи единиц.