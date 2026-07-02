На фоне перебоев с бензином российские автовладельцы ринулись переводить машины на газ. Как выяснили « Известия », официальные сертифицированные сервисы фиксируют наплыв заявок, а ближайшая запись в некоторых мастерских ушла на осенние месяцы. Источник, близкий к Минэнерго, подтвердил резкий рост интереса к газобаллонному оборудованию.

По данным ГАИ, на начало 2026 года в стране насчитывалось 2,3 миллиона транспортных средств на газовом топливе — это около 3,4 процента от всего автопарка в 68 миллионов машин. В компании «Гарант-Газ» пояснили, что базовая установка обходится примерно в ₽53 тыс., еще около ₽20 тыс. потребуется на оформление документов. Представитель сервиса объяснил ажиотаж просто: у всех проблемы с бензином, вот люди и переходят на газ. Для несложных моделей вроде Hyundai Solaris монтаж занимает около трех дней, однако на китайские автомобили оборудование ставить не планируют.

В «РусГазе» цену называют на уровне ₽58 тыс., ожидание в очереди — до 20 июля, а забрать машину обещают уже на следующий день после установки. «ГБО Газ Сервис» готов выполнить работу в ближайшие дни по частичной предоплате, но просит уже ₽80–90 тыс. в зависимости от бренда оборудования. Эксперты предупреждают: помимо загруженности станций и дефицита комплектующих, владельцам придется закладывать расходы на легализацию переоборудования и учитывать ограничения по совместимости ГБО с конкретными марками и моделями.