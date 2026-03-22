Без чудес и таблеток: певица Зара назвала бесплатный способ похудеть

Певица Зара во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио» рассказала о своих секретах поддержания идеальной формы и важности полноценного сна для контроля веса, передает корреспондент издания «Подмосковье Сегодня».

Журналисты поинтересовались у артистки о личных способах сохранения стройности. Исполнительница призналась, что на данный момент ей необходимо сбросить 3 кг, и подчеркнула роль качественного отдыха в процессе похудения. По ее словам, семичасовой сон и отсутствие переутомления позволяют реально удерживать вес.

«Я могу сказать, если у вас есть нормальный сон хотя бы семичасовой и нет переутомления, то реально держать вес, реально похудеть», — сообщила Зара.

Помимо этого, звезда отметила, что при постоянных стрессах и коротком сне люди начинают восполнять нехватку энергии сладостями и мучными изделиями. Она посоветовала использовать простые способы укрепления здоровья, такие как прогулки на свежем воздухе и регулярная зарядка.

«Чудес не бывает, надо отдыхать, надо гулять», — заявила певица.

