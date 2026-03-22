Красота вне стандартов: певица Зара раскрыла секрет образа суперзвезды

Певица Зара во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио» объяснила причины низкой популярности бодипозитива в России и оценила внешность соотечественниц, передает корреспондент издания «Подмосковье Сегодня».

Артистка согласилась с мнением о том, что россиянки, являются очень красивыми женщинами. Она отметила их привлекательные фигуры и рост. Рассуждая о концепции бодипозитива, исполнительница подчеркнула важность внутренней гармонии и умения правильно подбирать одежду под любой тип телосложения.

«Человек должен быть органичен в своем весе, правильно одеваться», — заявила Зара.

Помимо этого, звезда добавила, что в любом возрасте и при любых параметрах можно выглядеть достойно, если найти своего внутреннего стилиста. По ее словам, нелепо может выглядеть даже очень худой человек. Зара уверена, что каждому необходимо прислушиваться к собственному ощущению комфорта, чтобы оставаться в ресурсе.

«Можно в любом весе, в любом возрасте… Выглядеть просто как суперзвезда», — сообщила певица.

