В подмосковных Люберцах возведут новый детский сад на 200 мест

В поселке Жилино-1 городского округа Люберцы, на первом километре Быковского шоссе возведут новый детский сад на 200 мест, который станет частью будущей квартальной застройки девелопера Брусника, он разместится в двухэтажном здании общей площадью почти 4 тыс. кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Первый этаж займут помещения для воспитанников младших и средних групп, медпункт, пищеблок и кабинеты дополнительных занятий. На втором этаже расположатся пространства для старших и дошкольных групп, а также музыкальный и спортивный залы», — рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Г лавный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что вблизи учреждения расположены дачный поселок и ручей Кобыленка, поэтому проект будет посвящен природе. Пластика фасада будет отсылать к березовой роще, красные акценты пятого фасада станут напоминать о земляничной поляне.

Вблизи детского сада появятся событийная площадь с арт-объектом и фонтаном, игровые площадки для разных возрастных групп, физкультурная зона, теплица и огороды для детских опытов.

