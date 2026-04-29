Более 400 млн рублей направили на закупку аппаратов УЗИ для подмосковных больниц

С начала 2026 года в подмосковные медучреждения закупили 35 новых аппаратов УЗИ на сумму свыше 400 млн рублей, до конца года планируется поставить еще 80. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем обновлять парк медицинского оборудования в медучреждениях — это важно для тщательного выявления множества заболеваний и проведения эффективного лечения», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новые аппараты ультразвуковой диагностики требуются врачам для проведения исследований в гинекологии, кардиологии, урологии и других направлениях. Их поставили в Химкинскую, Щелковскую, Наро-Фоминскую и другие больницы, а также перинатальные центры. Технику закупают в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

