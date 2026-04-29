Майские выходные в Подмосковье 2026: стоит ли ждать дождей и холода

Весна в столичном регионе решила поиграть на нервах: первомай начнется с арктического привета, но уже к финалу первых длинных выходных в город ворвется европейское тепло. Синоптики Гидрометцентра рассказали, когда можно будет наконец снять куртки и насладиться солнцем, пишет MSK1 .

1 мая: Снег и «холодок за ворот»

Праздник весны и труда начнется с погоды, которая отстает от календаря почти на месяц. После ночных заморозков около 0°C, дневная температура с трудом дотянется до отметки +9…+10°C. Не исключены неприятные сюрпризы в виде мокрого снега и мелкого дождя. Однако облака начнут редеть, давая надежду на солнечные прояснения.

2–3 мая: Антициклон из Европы берет реванш

Ситуация начнет стремительно меняться уже со субботы. На смену холоду из Европы движется мощный теплый антициклон.

2 мая: Воздух начнет прогреваться, осадки прекратятся, а небо станет малооблачным.

3 мая: Температурный режим наконец-то вернется к климатической норме. Столбики термометров уверенно преодолеют порог в +15°C, а во второй половине дня москвичей ждет почти летнее тепло — вплоть до +19°C.

Прогноз на вторые майские

Предварительные данные показывают, что тепло задержится в столице. Благодаря антициклону, период с 4 по 10 мая обещает быть сухим и солнечным, что создает идеальные условия для загородных поездок и прогулок.