Майские выходные в Подмосковье 2026: стоит ли ждать дождей и холода
MSK1: синоптики пообещали тепло в Москве на майские выходные
Весна в столичном регионе решила поиграть на нервах: первомай начнется с арктического привета, но уже к финалу первых длинных выходных в город ворвется европейское тепло. Синоптики Гидрометцентра рассказали, когда можно будет наконец снять куртки и насладиться солнцем, пишет MSK1.
1 мая: Снег и «холодок за ворот»
Праздник весны и труда начнется с погоды, которая отстает от календаря почти на месяц. После ночных заморозков около 0°C, дневная температура с трудом дотянется до отметки +9…+10°C. Не исключены неприятные сюрпризы в виде мокрого снега и мелкого дождя. Однако облака начнут редеть, давая надежду на солнечные прояснения.
2–3 мая: Антициклон из Европы берет реванш
Ситуация начнет стремительно меняться уже со субботы. На смену холоду из Европы движется мощный теплый антициклон.
- 2 мая: Воздух начнет прогреваться, осадки прекратятся, а небо станет малооблачным.
- 3 мая: Температурный режим наконец-то вернется к климатической норме. Столбики термометров уверенно преодолеют порог в +15°C, а во второй половине дня москвичей ждет почти летнее тепло — вплоть до +19°C.
Прогноз на вторые майские
Предварительные данные показывают, что тепло задержится в столице. Благодаря антициклону, период с 4 по 10 мая обещает быть сухим и солнечным, что создает идеальные условия для загородных поездок и прогулок.