В Московской области подвели итоги реализации проекта «Эффективная методическая служба» в I квартале

Подвели итоги реализации проекта Министерства образования Московской области «Эффективная методическая служба» за I квартал текущего года. Инициатива направлена на повышение квалификации педагогов: для этого стандартизируют методическую поддержку и внедряют современные инструменты, в том числе искусственный интеллект.

За первые 3 мес. в рамках проекта сформированы и активно взаимодействуют более 4 тыс. наставнических пар, которые объединяют опытных учителей и молодых специалистов. Более 3,5 тыс. педагогов прошли Региональное исследование компетенций учителей (РИКУ). В рамках диагностики участники проходили тестирование по профильному предмету, демонстрировали межпредметные навыки (функциональную грамотность) и показывали уровень владения методикой преподавания. Цель исследования — объективно оценить компетенции учителей и выявить их профессиональные дефициты. По итогам РИКУ для тех педагогов, кому нужна поддержка, составляют индивидуальные маршруты развития.

Наибольшую вовлеченность в проект проявили образовательные организации Солнечногорска, где в мероприятиях приняли участие 659 педагогов, Люберец (368 учителей) и Одинцовского округа (285 педагогов).

Важную роль в реализации проекта играют 20 межмуниципальных методических служб. Их специалисты регулярно посещают уроки в школах, анализируют педагогическую практику и оказывают адресную поддержку молодым специалистам. Лидерами по количеству посещенных уроков стали методисты Люберец — они побывали на 251 занятии, Орехова‐Зуева (181 урок) и Коломны (130 уроков). После каждого посещения урок тщательно анализируют с привлечением ИИ, затем обсуждают с учителем и дают рекомендации по повышению профессиональных компетенций.

Благодаря проекту педагог не остается один на один с трудностями: он получает поддержку наставника и консультации методиста, а также доступ к современным инструментам анализа и саморазвития. Такой подход позволяет оперативно выявлять и решать проблемы, повышая качество преподавания в масштабах всего региона.

